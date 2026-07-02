La Contraloría General de la República emitió observaciones al proyecto de ley que propone ampliar el presupuesto público de 2026 en hasta S/ 9.596 millones, luego de que la iniciativa fuera aprobada por la Comisión de Presupuesto y quedara pendiente de evaluación en la Comisión Permanente.

Según el organismo, el Ministerio de Economía y Finanzas no sustentó técnicamente el impacto que tendría este mayor gasto sobre las finanzas del país.

En su informe de orientación de oficio, la Contraloría indicó que el proyecto sí detalla el origen de los recursos y su destino, pero cuestionó que no explique el efecto de la medida sobre la sostenibilidad fiscal ni su relación con los riesgos macrofiscales previamente identificados por el propio ministerio.

También recordó que el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 ya advertía un deterioro de las cuentas públicas, evaluación que no fue incorporada de manera expresa en la propuesta.

El proyecto contempla destinar S/ 9.596 millones para financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de servicios del Estado y atender otras obligaciones presupuestarias. De ese monto, S/ 4.160 millones corresponden a créditos suplementarios y S/ 5.436 millones provienen de recursos determinados.

Frente a estas observaciones, la Contraloría concluyó que existe una situación adversa que podría impedir una evaluación integral del proyecto durante su trámite legislativo.