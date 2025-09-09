El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, expresó su preocupación por la política de retiros de fondos de pensiones en el país.

En declaraciones a la prensa, Maurate señaló que una política pública adecuada debe garantizar que los peruanos tengan una pensión al culminar su etapa laboral, evitando que caigan en pobreza y dependan de programas asistenciales como Pensión 65.

Maurate remarcó que el objetivo del sistema es que cada ciudadano pueda generar su propia pensión, complementada con un aporte estatal de protección social. Añadió que debería existir un mecanismo que cubra a los trabajadores en caso de desempleo, asegurando ingresos durante ese periodo.

El ministro advirtió que el uso recurrente de los fondos para consumo inmediato puede traer consecuencias negativas en el mediano y largo plazo, especialmente cuando las personas lleguen a la vejez y requieran estabilidad económica.