Desde el 21 de octubre, los afiliados podrán registrar su solicitud en línea para retirar hasta 4 UIT (S/ 21 400), según el cronograma establecido por la Asociación de AFP. | Foto: Andina
Desde el 21 de octubre, los afiliados podrán registrar su solicitud en línea para retirar hasta 4 UIT (S/ 21 400), según el cronograma establecido por la Asociación de AFP. | Foto: Andina

La Asociación de AFP informó que desde el 21 de octubre se habilita el registro para el octavo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones.

Los afiliados podrán acceder hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21 400, de acuerdo con el valor de la UIT fijado en S/ 5 350.

El desembolso se realizará en cuatro armadas mensuales de una UIT cada una, iniciando 30 días después de presentada la solicitud.

El trámite es gratuito y completamente digital. Los afiliados deben ingresar únicamente a los portales oficiales de su AFP para evitar fraudes o enlaces falsos.

El cronograma de registro está ordenado según el último dígito o letra del DNI.

  • Letra: 21 de octubre y 19 de noviembre
  • 0: 22 y 23 de octubre / 20 de noviembre
  • 1: 24 y 27 de octubre / 21 de noviembre
  • 2: 28 y 29 de octubre / 24 de noviembre
  • 3: 30 y 31 de octubre / 25 de noviembre
  • 4: 3, 4 y 26 de noviembre
  • 5: 5, 6 y 27 de noviembre
  • 6: 7, 10 y 28 de noviembre
  • 7: 11 y 12 de noviembre / 1 de diciembre
  • 8: 13 y 14 de noviembre / 2 de diciembre
  • 9: 17 y 18 de noviembre / 3 de diciembre

Te puede interesar

TAGS RELACIONADOS