El Ejecutivo aprobó la entrega de hasta 24 millones 929 mil 720 soles a favor de 17 municipalidades del país con el objetivo de asegurar la continuidad de 20 intervenciones relacionadas con la atención de desastres naturales.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 080-2026-EF, publicado en la sección de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con lo establecido, las acciones que recibirán financiamiento fueron priorizadas previamente en el Acta N.° 52 de la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante Desastres Naturales (Fondes).

La norma también precisa que el dinero transferido no podrá ser utilizado para fines distintos a los establecidos, bajo responsabilidad de las entidades beneficiadas. El decreto cuenta con las firmas del presidente José María Balcázar, del ministro de Defensa, Amadeo Flores, y del titular de Economía, Rodolfo Acuña.

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