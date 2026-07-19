El sector público ha perdido mucha capacidad, principalmente por la alta rotación de autoridades, señala a Correo Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE). Confía que habrá estabilidad política en los cinco años siguientes porque no será tan fácil disolver el Congreso ni vacar al presidente.

¿Qué balance puedes hacer del quinquenio que se cierra, con cuatro presidentes?

En términos económicos, la sensación principal es de oportunidad desperdiciada. Ha sido el quinquenio de mejores precios históricos para Perú, y no le hemos sacado suficiente provecho. La producción minera creció apenas un cachito en 2025, y este y el próximo año no se espera que crezca nada. Deberíamos estar en doble dígito, aprovechando los precios. En unos años, la ventana de vientos favorables se cerrará, y nos vamos a lamentar. Por otro lado, el sector público ha perdido mucha capacidad, y en buena parte se debe a la alta rotación de altas autoridades. Hemos tenido más de 170 ministros en estos cincos años. Es como si hubiésemos vivido permanentemente bajo gobiernos de transición o, lo que es casi lo mismo, sin gobierno. Así no se puede avanzar.

¿Ahora habrá más estabilidad política y social?

Confío en que sí. Fuerza Popular no tiene mayoría en ninguna cámara parlamentaria -está lejos de ello-, pero debería estar en capacidad de coordinar con otras fuerzas políticas para tener un gobierno estable y efectivo. Además, ahora hay algunos candados adicionales que amarran las armas nucleares que se usaron en el pasado reciente para disolverse entre poderes del Estado. El presidente no puede disolver el Congreso (solo la Cámara de Diputados), el Congreso tiene más margen de maniobra sobre lo que es o no es una cuestión de confianza, y la vacancia presidencial debe pasar por un doble filtro: dos tercios de la votación en cada cámara. La bancada de FP en el Senado debería también ser una garantía de duración por cinco años de la presidencia.

¿La minería ilegal, ligada a la criminalidad, debe ser prioridad del gobierno entrante?

Hay una fecha límite muy clara para que termine el Reinfo, a finales de este año. ¿El gobierno impulsará, desde el Minem una alternativa legislativa a tiempo? ¿Van a tener los congresistas el apetito político para priorizarla antes de que se venga otra extensión de la carta blanca para la minería ilegal? Es un asunto muy complicado, pero urge una atención rápida.

¿El super ciclo de precios altos acompañará al Perú otros cinco años?

Es imposible saberlo. Lo más probable es que el precio del cobre permanezca alto por los próximos años. La demanda global crece muy rápido por las inversiones en energía limpia, digitalización, inteligencia artificial, etc., y la oferta global crece lento. Esto presiona precios. En el mundo, una mina de cobre se tarda en promedio 17 años en salir adelante. En Perú son más de 60 años. Aún así, el ciclo se va a acabar como pasó con el guano, el salitre, el caucho, la anchoveta. ¿Por qué no sucedería ahora? Eventualmente, la tecnología cambia o se encuentra un sustituto más barato. Mientras más caro esté el cobre, se tendrá más incentivos en investigación y desarrollo para hallar un reemplazo. Se analizan, por ejemplo, aplicaciones alternativas de aluminio, grafeno, nanotubos de carbono, y otros. No sé cuántos años nos quedan, pero la lección histórica es aprovechar lo mejor que se pueda el buen momento mientras dura e invertir bien los excedentes que deja.

¿El 2026 cerrará con un déficit fiscal menor al proyectado?

Íbamos camino a eso gracias a una recaudación fiscal récord. El impuesto a la renta de tercera categoría (empresas) creció más de 30% en la primera mitad del año. El IGV más de 10%. El pago del impuesto especial a la minería más de 100%. Son números muy buenos. Con eso íbamos a entrar en la regla fiscal del déficit sin demasiado ajuste. Pero, la consigna parece ser que cuando hay plata extra tenemos que gastarla. Entonces se aprobó un crédito suplementario para gastar más y estar de nuevo al límite de la regla fiscal. Esa es una mala práctica. Deberíamos estar ahorrando para la época de vacas flacas.

Dices que los decretos de urgencia para reestructurar Petroperú deben convertirse en ley...

Si bien los DU tienen rango de ley, no es lo mismo. Una ley da una legitimidad política adicional, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones difíciles para las que se requiere respaldo. Petroperú no se va a voltear sin decisiones complicadas, y no me queda claro que los DU den escudo suficiente para eso. Además, se tiene que avanzar con proteger más al directorio, ser más enfáticos con un plan de ingreso de capitales privados o de concesión privada, y todo eso puede venir en una nueva ley. Aquí tampoco queda mucho tiempo. Petroperú vive con la soga al cuello todas las semanas.

Dijiste que los $2,000 millones de créditos obtenidos, con aval del Estado serían los últimos que se facilitarían a Petroperú.

Ojalá sean los últimos porque es un montón de plata y debería ser suficiente para pasar un bache temporal de liquidez. Pero eso supone que se arreglan las cosas a la interna (de la empresa). Que la unidad de flexicoking, la más valiosa de Talara, opere con solvencia. Que se puedan producir consistentemente 95 mil barriles al día y no estar al 60% de capacidad, que es lo que viene pasando. Que las compras se ordenen para no ir pagando a proveedores por crudo innecesariamente costoso. Que se apoye a un directorio independiente en el plan de Proinversión. Por eso, los $2,000 millones sí podrían suficientes como oxígeno temporal, pero si no se corrige lo de fondo, da lo mismo. Sin eso, volverán a pedir plata después.

Diego Macera

Director del Instituto Peruano de Economía

Economista por la Universidad del Pacífico

Magíster en políticas públicas por la Universidad de Chicago

Miembro del directorio del Banco Central de Reserva

Miembro del Consejo Fiscal.