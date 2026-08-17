El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, advirtió que el futuro de Petroperú dependerá de los resultados que consiga su nuevo directorio y de la colaboración del sindicato de la empresa estatal.

En declaraciones a Exitosa, Cuba calificó las medidas adoptadas por el Gobierno como un “último intento” para recuperar la compañía, luego de los problemas financieros que ha enfrentado en los últimos años.

“Lo que estamos haciendo es la última jugada. Hemos nombrado un directorio profesional; su encargo es cambiar el statu quo, dejar de perder dinero y comenzar a generar ganancia”, manifestó.

“Petroperú se va a perder”, advierte Elmer Cuba

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que el desempeño del nuevo directorio será determinante para definir el futuro de la petrolera.

“Si este directorio falla y el sindicato no colabora, Petroperú se va a perder, va a quedar en manos de los acreedores”, sostuvo.

Cuba agregó que la empresa estuvo cerca de una situación en la que el Estado podía perder su control debido a sus obligaciones con acreedores. También afirmó que Petroperú ha perdido participación en el mercado durante los últimos años.

“Este es el último intento de que la compañía enrumbe. Estaba en picada, ya debajo del agua, y queremos que vuelva a flote. Estamos reflotándola”, señaló.

Cuba cuestiona manejo previo de Petroperú

El ministro también cuestionó la gestión de la empresa durante años anteriores y se refirió a los costos asociados a la modernización de la refinería de Talara.

Según Cuba, el proyecto comenzó con una inversión estimada de US$1.700 millones y posteriormente alcanzó costos significativamente superiores. Estas cifras corresponden a las declaraciones del ministro y requieren ser contrastadas con la información financiera y contractual oficial del proyecto.

Asimismo, Cuba responsabilizó a administraciones anteriores por el deterioro de la situación de la petrolera, afirmaciones que corresponden a la posición política y técnica expresada por el titular del MEF.

Gobierno apuesta por nuevo directorio

Cuba indicó que, como parte de la estrategia para recuperar Petroperú, se conformó un nuevo directorio y se estableció un fondo en ProInversión por US$2.000 millones, según sus declaraciones.

El objetivo, afirmó, es modificar el funcionamiento de la compañía para que deje de generar pérdidas y pueda recuperar sostenibilidad financiera.

Por el momento, el ministro planteó el futuro de Petroperú como condicionado a los resultados de esta nueva etapa y a la participación de sus trabajadores.