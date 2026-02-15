De acuerdo con el último reporte estadístico, la población ocupada en el país se incrementó en un 1.5 % durante el año 2025 en comparación con el periodo anterior. Este resultado evidencia una moderada mejora en la generación de empleo en distintos sectores productivos.

El reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) precisa que la población ocupada se incrementó en 252 300. También señaló que la población con empleo del área urbana aumentó en un 1,9 % (267 800); pero disminuyó en el área rural en un 0,5 % (-15 600), con relación al año anterior.

De acuerdo al informe, el incremento estuvo vinculado a actividades dedicadas a la agricultura, pesca y minería. Así también, se expuso un panorama favorable en construcción por un 1.3 %, comercio en un 1.3 % y servicios en un 1.1 %, respecto al año 2024.

Asimismo, revela que la población ocupada aumentó en 23 ciudades del país, entre ellas Puerto Maldonado y Pucallpa con un 7.3 % para cada caso, seguidas de Moquegua y Arequipa, y Huancavelica.

DESEMPLEO E INFORMALIDAD

Por otro lado, en el año 2025, la tasa de desempleo se ubicó en un 4,9 % respecto al 2024. Según grupo de edad, influyó desfavorablemente en los jóvenes menores de 25 años y entre los que tienen educación universitaria.

Las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron Cajamarca y Huancavelica con un 9,4 % en cada caso y Cerro de Pasco (9,0 %). En cambio, las menores tasas se dieron en Trujillo (3,3 %), Tarapoto (3,6 %) e Iquitos (3,7 %).

Por su parte, en informalidad, las ciudades que registraron una tasa de empleo informal superior al 70 % fueron Juliaca (82,3 %), Pucallpa (73,8 %), Ayacucho (71,9 %) y Tumbes (70,3 %). En cambio, las menores tasas se reportaron en Ica (54,0 %), Lima Metropolitana/Provincia Constitucional del Callao y Moquegua con un 54,8 %.

Asimismo, Cajamarca (9,9 %), Juliaca (8,1 %), Huancavelica (7,8 %), Chimbote (7,5 %) y Huancayo (7,4 %) registraron las mayores tasas de desempleo.