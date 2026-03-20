En medio de un panorama internacional descrito como poco favorable, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, sostuvo que el país mantiene una perspectiva de crecimiento económico relativamente positiva.

También indicó que la proyección incluso supera ligeramente lo estimado en el reporte de inflación de diciembre.

El funcionario explicó que organismos como el Fondo Monetario Internacional prevén un crecimiento cercano al 3,2%, mientras que en Estados Unidos se calcula un avance de 2,2%. También señaló que la Reserva Federal ha elevado sus expectativas para los próximos años, en un contexto donde se anticipa mayor inflación, impulsada en parte por el incremento en los precios de combustibles.

Velarde advirtió que el alza del petróleo puede impactar en distintos sectores, desde el transporte hasta los alimentos y fertilizantes, lo que generaría presiones inflacionarias en economías como la peruana.

No obstante, destacó que el país registra un superávit comercial de 27 mil millones de dólares a enero y que se proyecta que este alcance entre 44 mil y 45 mil millones durante el año, impulsado por el desempeño de las exportaciones.