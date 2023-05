La pobreza en la región Piura aumentó en un 8.5% a comparación del año 2021, lo que ha originado que 34 de cada 100 personas sean pobres en esta región, según informó el decano del Colegio de Economistas, Raúl Martínez.

Pobreza

El decano explicó que la pobreza monetaria está medida por aquellas personas que no logran alcanzar el costo de su canasta básica familiar que son 415 soles, luego de este dato, Piura como región, según el INEI, tiene el 30.4% de personas en nivel de pobreza y el 3.4% de personas con nivel de pobreza extrema. “Podemos decir que 34 de cada 100 piuranos en la región están en condición de pobreza o pobreza extrema. Piura ocupa actualmente el puesto 8 de 25 a nivel regional en cuanto a pobreza, sin embargo, se ha crecido el nivel de pobreza ya que en el 2021 éramos el 25.3% y 2022 estamos en 30.4%”, precisó Martínez.

Explicó que la pobreza en nivel urbana es de 26.5% y rural como son las provincias de Ayabaca, Huancabamba y algunos distritos de Morropón es de 46.9%, por lo que dijo que de cada 10 ciudadanos cerca de 5 están en condición de pobreza.

”La población pobre sería 596,609 personas, se incrementó en 106,026 personas con respecto al año 2021, es decir del 2021 al 2022, 106,026 nuevos pobres reportóla región”, insistió.

En tanto, señaló que en el 2021 hubo una disminución de la pobreza pese a que Piura se encontraba en pandemia por el COVID-19, pero esto se presentó debido a los beneficios que dieron las empresas a sus trabajadores, bonos y otros beneficios. Sin embargo, para el 2022 la pobreza incrementó a consecuencia de la alta inflación en el Perú y Piura con más del 8% de inflación.

“La consecuencia es por la alta inflación en el Perú y Piura con más de 8% de inflación y por consecuencia de la crisis social-política que hemos tenido que ha hecho que los precios se incrementen. Entonces cuando hablamos de pobreza monetaria hablamos de que las familias han perdido poder adquisitivo en su consumo. Si antes con 1 sol comprabas 8 panes ahora con la inflación ya compras 5 panes, la entrada es mucho menos. Es una de las causas que ha incrementado el nivel de pobreza y además que la inversión privada que es el motor de la economía también esta desacelerado”, dijo.

Martínez advirtió que estos son los insumos para que la pobreza se incremente para este año 2023.

“Está que ocurre lo mismo, no con crisis social-política sino con crisis social a causa de los fenómenos naturales que hemos tenido en la región que han hecho que los productos incrementen sus precios y la inversión privada no esté creciendo. Para este año la pobreza podría mantenerse en los mismos niveles o aumente, pero que baje está complicado por las propias condiciones que tenemos y por las expectativas de riesgo que se proyecta por las lluvias y para los empresarios sería demasiado riesgoso invertir y cuando no hay inversión, no hay empleo y si no hay empleo no hay ingreso y la gente se queda en el nivel de pobreza”, acotó.