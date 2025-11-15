La ministra de Economía, Denisse Miralles, confirmó que la Junta General de Accionistas de Petroperú acordó renovar por completo el directorio de la empresa estatal.

Según explicó la ministra, la medida incluye la solicitud de renuncia a todos los integrantes, a excepción del representante elegido por los trabajadores.

En una entrevista con Canal N, Miralles detalló que “lo que ha hecho hoy día la JGA (es) que ha tomado la decisión de solicitar la carta de renuncia de todos los miembros del directorio y mañana (15 de noviembre) estaremos nombrando un directorio integral”. Añadió que el único miembro que permanecerá será el designado por los propios trabajadores.

La titular del MEF señaló que esta decisión busca impulsar una gestión más moderna dentro de la petrolera. Según indicó, el enfoque está en aplicar disciplina financiera, aumentar la transparencia y asegurar que la empresa genere resultados verificables.

“Creemos firmemente que Petroperú es un activo del Estado que no puede seguir generando costos. Debe producir ingresos y operar como una empresa sostenible y eficiente”, afirmó.