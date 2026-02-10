El pago de utilidades es un beneficio laboral que permite a los trabajadores participar en las ganancias obtenidas por las empresas privadas. Está regulado por la legislación peruana y aplica a las compañías que generan rentas de tercera categoría y que cuentan con más de 20 trabajadores en planilla durante el año fiscal.

Este derecho corresponde a los colaboradores que hayan mantenido una relación laboral bajo dependencia, incluso si ya no trabajan en la empresa al momento del pago.

Cómo saber si me corresponde el pago de utilidades

Según Renato Silva, especialista en gestión del talento y regulación laboral de Alvisoft, para determinar si un trabajador tiene derecho a utilidades se deben cumplir tres condiciones básicas:

Haber estado en planilla durante el año fiscal 2025 .

. Que la empresa haya generado utilidades en ese periodo.

en ese periodo. Que la empresa tenga más de 20 trabajadores en planilla.

No tienen derecho a este beneficio los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios ni quienes laboran en microempresas que no alcanzan el número mínimo de trabajadores exigido por ley.

¿Cuándo se paga el reparto de utilidades en 2026?

La normativa establece que el pago de utilidades debe realizarse dentro de los 30 días calendario posteriores a la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

En la práctica, para el ejercicio fiscal 2025, el pago se efectuará entre marzo y mayo de 2026, dependiendo de la fecha en que cada empresa presente su declaración.

¿Cómo se calcula el monto que recibe cada trabajador?

El monto de las utilidades se calcula en función de dos criterios establecidos por ley:

Días efectivamente laborados durante el año fiscal.

durante el año fiscal. Remuneración percibida en ese periodo.

La normativa también fija topes máximos, por lo que los montos pueden variar incluso entre trabajadores de una misma empresa.

Multas por no pagar utilidades

El incumplimiento del pago de utilidades, su abono fuera del plazo legal o un cálculo incorrecto constituye una infracción grave. Estas faltas pueden ser sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral con multas que pueden superar los S/ 140.000 en medianas y grandes empresas.

“Cada año hay trabajadores que no cobran sus utilidades simplemente porque desconocen si les corresponde o cuándo deben recibirlas. Informarse es clave para poder exigir este derecho”, señaló Silva.