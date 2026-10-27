Los peruanos destacan por sus hábitos de ahorro, planificación de gastos y capacidad para enfrentar imprevistos económicos. Sin embargo, todavía existen oportunidades de mejora en el manejo del historial crediticio, un factor que puede influir al momento de solicitar préstamos, tarjetas de crédito o financiamiento para una vivienda.

Según el Índice de Bienestar Financiero de Experian Perú 2026, el país obtuvo 59,8 puntos sobre 100, el resultado más alto entre las cuatro naciones evaluadas: Perú, Colombia, Panamá y Chile.

El estudio, realizado mediante una encuesta en línea a 1.000 adultos peruanos durante marzo de 2026 y complementado con información crediticia, identificó fortalezas en el control del dinero y la capacidad de respuesta ante dificultades económicas. No obstante, el score crediticio fue la dimensión con menor puntuación.

¿Cómo están las finanzas de los peruanos en 2026?

Los resultados de Experian muestran que el control financiero alcanzó 65,6 puntos, mientras que la resiliencia financiera obtuvo 62,6 puntos. Estas fueron las dos dimensiones mejor evaluadas del estudio.

En contraste, el score crediticio registró 52,5 puntos, por debajo de los indicadores relacionados con la administración del presupuesto, la planificación de metas y la tranquilidad financiera.

Entre las prácticas mejor valoradas figuran la planificación de compras de alto costo, que registró 79,1 puntos; la comparación de créditos según su costo total, con 76,6 puntos; y la evaluación de alternativas antes de solicitar financiamiento, con 70,1 puntos.

Estos resultados evidencian, según la empresa, una diferencia entre los hábitos de administración del dinero y el desempeño crediticio de las personas.

¿Qué es el historial crediticio y por qué es importante revisarlo?

El historial crediticio es un registro de las obligaciones financieras que una persona ha adquirido y de cómo ha cumplido con sus pagos a lo largo del tiempo.

Se construye mediante el uso de productos como tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos vehiculares o financiamiento para negocios. Los pagos puntuales pueden contribuir a desarrollar un perfil favorable, mientras que los atrasos pueden perjudicar la evaluación que realizan las entidades financieras.

Aldo Saavedra, vicepresidente comercial de Experian Perú, señala que conocer esta información resulta importante incluso antes de solicitar un nuevo crédito.

“El historial crediticio funciona como una carta de presentación financiera que se construye con el tiempo, a partir de cómo manejamos nuestros compromisos de crédito”.

El ejecutivo explica que revisar periódicamente el historial permite conocer el comportamiento de pago y prepararse para futuras decisiones, como financiar una vivienda o impulsar un emprendimiento.

¿Cómo mejorar el historial crediticio en Perú?

Mantener un buen perfil crediticio no depende únicamente de solicitar préstamos. También requiere administrar responsablemente las obligaciones financieras y conocer cómo se registra su cumplimiento.

Entre las prácticas que pueden contribuir a fortalecerlo se encuentran:

Pagar las cuotas a tiempo: cumplir las fechas de vencimiento ayuda a evitar atrasos que pueden afectar el historial. Revisar el reporte crediticio: permite identificar deudas registradas, verificar su estado y detectar información que requiera corrección. Comparar los costos del crédito: antes de aceptar un préstamo, conviene revisar la tasa de costo efectivo anual (TCEA), las cuotas y el monto total por pagar. Evitar el sobreendeudamiento: asumir obligaciones de acuerdo con la capacidad real de pago permite mantener un presupuesto más estable. Consultar antes de solicitar financiamiento: conocer las condiciones y evaluar alternativas ayuda a tomar decisiones acordes con los ingresos disponibles.

Mi Sentinel permite consultar el historial y score crediticio

Actualmente existen plataformas digitales que permiten consultar información crediticia y monitorear sus variaciones.

Una de ellas es Mi Sentinel, herramienta vinculada a Experian que, según información difundida por la empresa, cuenta con más de 3,3 millones de usuarios.

La plataforma permite consultar el historial y conocer el score crediticio, un puntaje que resume determinados aspectos del perfil de riesgo de una persona. Sin embargo, es importante precisar que cada entidad financiera puede utilizar sus propios criterios para decidir si concede un préstamo y bajo qué condiciones.

Saavedra considera que el acceso a la información crediticia también puede contribuir a la inclusión financiera.

“Tener acceso a la propia información crediticia también ayuda a reducir barreras de entrada al sistema financiero”.

De acuerdo con el ejecutivo, conocer el comportamiento financiero permite evaluar mejor las alternativas de financiamiento y mantener una relación más informada con el sistema formal.

Perú enfrenta el reto de mejorar su acceso al crédito formal

Pese a registrar el mayor puntaje de bienestar financiero entre los cuatro países estudiados, el resultado de 52,5 puntos en el componente crediticio muestra un área que requiere atención.

El estudio de Experian combina indicadores sobre hábitos y percepciones financieras con información objetiva relacionada con el comportamiento crediticio.

De acuerdo con declaraciones de especialistas de la empresa recogidas por RPP, parte del desafío consiste en ampliar el acceso al crédito formal y contar con información que permita evaluar a más personas, especialmente a quienes todavía no mantienen relaciones crediticias con instituciones financieras.

El resultado general del Perú refleja fortalezas en el manejo cotidiano del dinero, aunque no significa que todos los hogares tengan las mismas condiciones económicas ni garantiza que una persona pueda acceder automáticamente a un préstamo.

Por ello, la revisión periódica del historial crediticio, el cumplimiento de los pagos y la evaluación responsable de nuevas deudas constituyen herramientas importantes para tomar decisiones financieras mejor informadas.