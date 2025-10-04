En el marco de la Semana de la Educación Financiera en el Perú, que se desarrolla del 29 de setiembre al 5 de octubre, la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) y AFP recordó a los ciudadanos la importancia de organizar mejor su economía.

Por ello, brindó cinco consejos clave para gestionar mejor tu dinero. Entre ellas;

Elabora tu presupuesto: identifica tus ingresos y registra todos tus gastos para tener un mejor control de tus finanzas. Fija metas de ahorro: con un objetivo claro, uno podrá reducir gastos innecesarios y destinar recursos a lo que realmente importa. Protege tu ahorro: depositar el dinero únicamente en entidades supervisadas por la SBS y cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD). Usar los créditos con responsabilidad: pagar puntualmente las tarjetas, procurar abonar más del mínimo y evitar sobreendeudamiento. Cuidar tu información financiera: no ingresar a enlaces sospechosos, proteger las claves y nunca compartir datos personales.

Un consejo adicional de la SBS es verificar siempre el monto registrado en el POS antes de confirmar un pago con tarjeta.

Por otro lado, la SBS comunicó que durante la semana se realizan talleres presenciales y virtuales en Lima y en diversas regiones del país. Las actividades están dirigidas a emprendedores, trabajadores dependientes, madres de familia, socias de comedores populares y jóvenes en diferentes jornadas y lugares.

Asimismo, anunció el portal “Aprende con la SBS” , un espacio digital que reúne información clara y accesible sobre productos y servicios financieros.