El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, advirtió que el octavo retiro de fondos de las AFP representa un debilitamiento del ahorro para la jubilación de los trabajadores.

Recordó que los recursos previsionales están invertidos en instrumentos financieros que deben venderse de manera apresurada para convertirlos en efectivo, lo que genera pérdidas que afectan al conjunto de afiliados.

En declaraciones a Canal N, Espinosa precisó que la medida ya fue aprobada y reglamentada, y que los desembolsos comenzarán el 21 de octubre bajo un cronograma operativo previamente establecido.

Espinosa subrayó que, aunque la SBS acatará lo dispuesto, el impacto negativo sobre el capital acumulado es innegable.