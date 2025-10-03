El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La medida fue publicada este viernes 3 de setiembre en el diario El Peruano a través de la Resolución Suprema N° 030-2025-EF, suscrita por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

Tovar Mendoza reemplaza en el cargo a Marilú Haydeé Llerena Aybar , cuya renuncia fue aceptada mediante la Resolución Suprema N.° 029-2025-EF, en la que además se le agradece por los servicios prestados.

De acuerdo con la normativa, el jefe de la Sunat es designado por la Presidencia de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas.