El Gobierno dispuso un reajuste de S/ 30 al mes para las pensiones del régimen del Decreto Ley 20530, dirigido a pensionistas de 65 años a más cuyos ingresos anualizados no excedan las 28 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Este régimen especial y cerrado abarca principalmente jubilados del sector público con largos años de servicio y sus derechohabientes (viudez, orfandad u otros casos previstos por ley), sin admitir nuevos aportantes.​

Según la norma, el beneficio empezará desde enero del 2026 y alcanzará a quienes hayan cumplido 65 años al 31 de diciembre de 2025 y cuyo monto anual de pensiones no supere las 28 UIT (S/154,000).

Se precisa que el incremento se aplicará solo mientras el valor anualizado de la pensión —incluyendo gratificaciones, bonificaciones y otros conceptos— se mantenga por debajo de ese límite. En los casos con más de una pensión, el reajuste se cargará únicamente sobre la de mayor monto.​

Aplicación

El dispositivo establece que, tras el aumento, ningún beneficiario podrá superar el tope de 28 UIT anuales sumando todos los pagos que reciba del Estado. La actualización del nuevo monto será realizada de oficio por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que registrará los datos en el aplicativo centralizado de planillas del sector público (AIRHSP), de modo que los pensionistas no tendrán que efectuar trámites adicionales.​

El Decreto Ley 20530, conocido como un régimen privilegiado y hoy cerrado, cubre a cesantes e inválidos del Estado y a sus deudos bajo reglas más favorables que los sistemas actuales, pero restringido solo a quienes ya estaban incorporados.

