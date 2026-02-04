La Asociación de Transportistas Interprovinciales del Perú (COTRAP-AOIP) expresó su respaldo a las acciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa en el servicio de transporte terrestre interprovincial de pasajeros.

El pronunciamiento fue difundido en Lima, el 4 febrero, en medio del debate por el posible ingreso de nuevos operadores al mercado.

El gremio sostuvo que la controversia generada ha puesto en evidencia la necesidad de defender la legalidad, la seguridad vial y la competencia en igualdad de condiciones. En ese contexto, remarcó: “No estamos en contra de la innovación ni de la inversión, pero sí de cualquier modelo que pretenda operar sin asumir las mismas obligaciones que cumplimos los transportistas formales”.

Asimismo, los transportistas recordaron que el servicio interprovincial implica altos niveles de inversión en flota, mantenimiento, personal, seguros, terminales y cumplimiento tributario, requisitos que —según indicaron— no pueden ser flexibilizados bajo argumentos de modernización o digitalización.

Finalmente, la asociación alertó sobre los riesgos de permitir esquemas que fragmenten la responsabilidad operativa y afecten la fiscalización, y señaló que en otros países también se han registrado cuestionamientos regulatorios a modelos similares. En ese sentido, reiteró su llamado al Estado a mantener una posición firme y a los operadores interesados a respetar plenamente las reglas del transporte público en el país.