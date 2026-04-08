El caso de presunto abuso sexual en contra de una estudiante de 13 años por parte de Raúl Lozano Bedoya, exdocente del colegio Lord Byron, entra a etapa de audiencia esta mañana, en el que la defensa de la víctima presentará evidencias que mostrarían un encubrimiento por parte de las autoridades educativas del plantel.

“Hemos encontrado unos medios probatorios como son fotografías que demuestran que el profesor, hoy prófugo de la justicia, tocaba y besaba a la niña en el campus, en el patio del colegio. Con cámaras externas grabando esos hechos o con colegas profesores que pasaban”, señaló Alejandro Rospigliosi Vega, nuevo abogado de la parte demandante.

Para la defensa, este tipo de hechos debieron activar de forma inmediata los protocolos de violencia sexual que, al no darse, involucra penalmente de los directos de la institución educativa.

Aunque se indica que el abuso sexual se dio fuera del plantel educativo, para Rospigliosi, el docente conoció, acosó y cortejó a la menor de edad dentro del colegio, tal y como figuras en los medios que presentarán.

“Hay que decirles a los ciudadanos que, si no sentamos un precedente en la Corte Superior de Arequipa, con los jueces superiores Cecilia Aquize, Roger Pari y Eduardo Mendoza, ¿quién será la próxima víctima? ¿qué niño, niña o adolescente será la próxima víctima?”, cuestionó.

Hace una semana, por este acaso, el gerente regional de Educación, William Choque, confirmó que el proceso administrativo tuvo que retrotraerse hasta la Ugel Arequipa Norte debido a que no estaba bien argumentada, “se ha emitido una resolución retrotrayendo este proceso para que la instancia competente, que en este caso es la Ugel Arequipa Norte, pueda implementar nuevamente este proceso”, señaló.

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