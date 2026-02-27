Este 26 de febrero venció el plazo para resolver las excusaciones y retiro de listas; bajo ese contexto, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 dispuso la exclusión de 15 candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores en el marco de las Elecciones Generales 2026. Esta decisión se toma debido a que los involucrados omitieron declarar sentencias en sus hojas de vida al momento de solicitar su inscripción.

Cabe precisar que estas resoluciones emitidas por el JEE Arequipa 1 pueden ser apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones, que tendrá como plazo máximo el 13 de marzo para resolver las mismas.

CONOCIDOS

Entre los excluidos se encuentra Leonel Cabrera Pino , candidato al Senado por Cooperación Popular, quien anteriormente se desempeñó como congresista por Arequipa en el 2021, en reemplazo del fallecido Hipólito Chaiña Contreras.

La Corte Superior de Justicia de Lima informó al ente electoral que el candidato tiene un proceso penal en calidad de imputado, por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, seguido en el 33.° Juzgado Penal Unipersonal, teniendo como estado “en ejecución”.

De otro lado, figura también Miguel Meza Igme , candidato a diputado por la Alianza Electoral Venceremos, quien, según la Corte Superior de Justicia de Arequipa, contaría con otras sentencias condenatorias en su contra aparte de las que declaró en su hoja de vida, estando estas en 3 expedientes del 2007 por el delito de peculado tramitado ante el Quinto Juzgado Penal Liquidador – Sede Penales Liquidador.

Cabe señalar que el JEE Arequipa 1 dispuso la apertura de 17 expedientes de exclusión, 2 de ellos contra Elías Champi Inca , candidato a diputado por Un Camino Diferente. Con 15 excluidos, solo el excongresista Héctor Arias Cáceres , candidato al Senado por el Partido Demócrata Federal, fue el único en salvarse de esta purga; pese a tener 3 sentencias en su contra, las declaró en su hoja de vida, siendo suficiente para continuar en carrera.

UNO POR UNO

Vilma Zúñiga Farfán , candidata a diputada por Perú Moderno, cuenta con una sentencia por el delito de estafa, en su modalidad de tentativa, emitida por la Segunda Sala Penal de Arequipa el 20 de diciembre de 1994, información que no consignó en su hoja de vida.

Anghelo Hernández Ysla , candidato a diputado por Un Camino Diferente, omitió declarar una sentencia por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria dictada por el 4° Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad el 19 de abril del 2023.

Elías Champi Inca, candidato a diputado por Un Camino Diferente, omitió declarar dos sentencias, la primera por agresión en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, seguido por el 1° Juzgado Unipersonal Flagrancia, OAF y CEED – S. Modulo Penal – Ica, con fecha del 24 de mayo del 2024, mientras que la segunda es por omisión de asistencia familiar en el mismo juzgado con sentencia dictada el 11 de diciembre del 2024.

Héctor Ordoñez Salas , candidato a diputado por Perú Acción, no declaró una sentencia por el delito de defraudación, emitida por el Sexto Juzgado Penal de Arequipa el 13 de febrero de 1986.

Cirilo Supo Quico , candidato a diputado por Ahora Nación, habría omitido una sentencia por el delito de apropiación ilícita, emitida por el 8° Juzgado Especializado en lo Penal de Arequipa.

Flavio Calcina Quispe , candidato a diputado por Ahora Nación, quien contaría con una sentencia por el delito de robo agravado emitida por el Primer Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Arequipa hace 23 años.

Hernán Ignacio Gutiérrez, candidato a diputado por el Frente de la Esperanza 2021 por no consignar una sentencia por el delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita tramitado ante el Juzgado Penal de Islay Mollendo – Arequipa.

Alexis Gamarra Palomino , candidato a diputado por el PRIN, omitió una sentencia por el delito contra la fe pública en su modalidad de uso de documento público falso, sentencia emitida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en fecha 2 de octubre del 2017.

Hania Rodríguez Collado , candidata a diputada por Progresemos, no consignó una sentencia por el delito de usurpación, emitido por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa el 30 de marzo del 2023.

Alfonso Cabrera Espinal , candidato a diputado por el Partido Patriótico del Perú, omitió una sentencia por el delito contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, subtipo entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, emitido por el Juzgado Unipersonal de Cotabambas el 8 de marzo de 2019.

Juan Carlos Callacondo , candidato a diputado por Somos Perú, no habría consignado una sentencia por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, emitida por el Quinto Juzgado Penal Liquidador de Arequipa y cuyo estado sería “con resolución ejecutoriada, resuelto en segunda instancia”.

Antonio Núñez Salas , candidato a senador por Libertad Popular, quien contaría con una sentencia por el delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento falso, emitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Hunter el 10 de marzo del 2023.

Andrés Dueñas Escobar , candidato a diputado por Fuerza Popular, quien contaría con cuatro sentencias, por el delito de falsificación de documentos, emitidas por el Quinto Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.