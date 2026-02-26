La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los arequipeños. Ante este escenario, Estela Peña, exregidora de Mariano Melgar y hoy candidata con el número 2 por el partido Perú Primero, propone un cambio de paradigma en la normativa nacional. Su enfoque no solo busca “más botas en la calle”, sino una reforma estructural basada en tecnología, capacitación y presupuesto vinculante.

Aquí la entrevista.

La población siente una profunda desconfianza hacia las instituciones. ¿Cómo planea cambiar la percepción de la Policía? El ciudadano tiene miedo de ir a la comisaría porque siente que no lo atenderán o que habrá corrupción. Por eso, mi propuesta es la transparencia absoluta. Vamos a implementar el uso de cámaras corporativas obligatorias para cada efectivo en servicio. Bajo ninguna circunstancia podrán apagarlas; de hacerlo, incurrirán en una sanción grave. Pero no nos quedamos solo en la calle. Las comisarías, los calabozos y las salas de investigación deben contar con cámaras con audio conectadas a la nube. Si un policía se niega a recibir una denuncia, el ciudadano podrá exigir el registro digital. Esto protege al ciudadano de la desidia y protege al “buen policía” de falsas acusaciones.

Usted ha criticado duramente que los policías salgan a patrullar con apenas meses de preparación. ¿Cuál es el riesgo real de esto? Hemos visto casos humillantes donde el delincuente sale caminando de la comisaría porque el atestado estuvo mal hecho o el policía no supo manejar la escena. Por la urgencia de personal, están sacando jóvenes a los 6 o 9 meses de formación. Eso es jugar con la vida de ellos y la nuestra. Mi compromiso es legislar para que se respeten estrictamente los tres años de formación profesional. Además, la Ley de Flagrancia no está funcionando porque falta capacitación especializada. No tenemos un sistema de inteligencia sólido contra el crimen organizado.

El sereno suele ser el primer contacto, pero muchas veces no sabe cómo intervenir legalmente. ¿Qué propone para ellos? El sereno es la mano de confianza del policía y del vecino, pero hoy su contratación es política: entra un alcalde, pone a su gente, se van y se pierde toda la experiencia. Vamos a crear la ley de Profesionalismo al Sereno. Proponemos que el requisito mínimo para ser sereno sea una capacitación de un año certificada por el Ministerio del Interior, municipalidades y universidades. Queremos que sepan primeros auxilios, técnicas de intervención y trato al ciudadano.

Todo proyecto suena bien en papel, pero ¿de dónde saldrá el financiamiento para cámaras, patrulleros y equipos? El dinero existe, pero se gasta mal o se devuelve. Mi propuesta es clara: las municipalidades y gobiernos regionales deberán usar, por ley, el 20% de su canon, sobrecanon y regalías exclusivamente para seguridad ciudadana y salud. Si el Estado no invierte en impresoras para las comisarías, en combustible para patrulleros o en el equipo de los bomberos, la delincuencia nos seguirá ganando. No podemos priorizar solo plazas y monumentos cuando la gente está siendo asaltada en cada esquina.

Usted ha mencionado que la salud es un derecho, pero en los hospitales de Arequipa las citas se dan para meses después. ¿Qué propone desde el Congreso? Es doloroso ver las colas a las 4 de la mañana en el Hospital Honorio Delgado o en el Goyeneche. El problema no es solo infraestructura, es gestión. Mi propuesta incluye la Categorización de Centros de Salud. Necesitamos potenciar las postas de los distritos para que funcionen las 24 horas con médicos especialistas básicos (pediatría, ginecología y medicina interna). Si las postas funcionan, el hospital no colapsa. Además, exigiremos que el presupuesto para medicamentos no se pierda por mala gestión administrativa. Vamos a legislar para que la compra de insumos sea transparente y directa, evitando el desabastecimiento crónico que obliga a los pacientes más pobres a comprar sus propias gasas y jeringas.

PERFIL

Estela Peña Gutiérrez. Ingeniera comercial. Egresada profesional y colegiada Empresaria con 25 añosExregidora de Mariano Melgar Fue gerente de diversas empresas Tiene varias ordenanzas aprobadas en su distrito.