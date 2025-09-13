Algunos locales de barberías y lavaderos de autos son el refugio de extranjeros en situación irregular. Esta situación se determinó en los distritos de José Luis Bustamante y Rivero y Yanahuara luego de operaciones, reportes de otros vecinos y hasta una balacera que dejó un foráneo herido hace dos meses.

En la primera jurisdicción en mención, se realizó una operación este viernes, junto a la autoridad local, Migraciones y Policías, en el cual intervinieron más de 30 ciudadanos extranjeros que laboraban en distintos locales del distrito. Como resultado, se hallaron a cuatro foráneos en situación irregular y lo más grave, uno había sido expulsado en febrero del 2024.

Él fue trasladado por la Policía para su retiro inmediato de la ciudad, ya que habría entrado nuevamente por la frontera ilegalmente. Este trabajo se realizó en la avenida Estados Unidos y Las Convenciones, dos zonas comerciales con alta presencia de migrantes, se fiscalizaron barberías y lavaderos. Un local fue cerrado por no contar con documentación en regla.

CONTINUOS TRABJOS

Mientras que en el distrito de Yanahuara, el alcalde, Sergio Bolliger, afirmó que ya tienen detectado la presencia de ilegales en locales también de car wash que están ubicados en la variante de Uchumayo. Además, informó que hallaron cerca de 15 personas que realizaban ‘trabajo’ en la calle, pidiendo limosnas y limpiaba parabrisas. Aseguró que esta semana intervendrán barberías y otros locales comerciales, sobre todo a los que alquilan cuartos.