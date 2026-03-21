Pobladores del distrito de Orcopampa, de la provincia de Castilla, se movilizarán por las calles de la jurisdicción este lunes 23 de marzo, debido al deterioro y abandono de las vías. Esta movilización fue acordada en la reunión del Frente de Defensa de Intereses del Distrito de Orcopampa.

La medida de protesta responde al mal estado de las carreteras que conectan Orcopampa, Arcata, Tolconi y Caylloma, las cuales se encuentran actualmente intransitables.

Además, se habría determinado presentar un reclamo formal dirigido a las empresas mineras de Alta Castilla, al Gobierno Regional de Arequipa y al municipio distrital.

Los pobladores sostienen que el tránsito constante de maquinaria pesada ha ocasionado el desgaste de las vías, además de generar impactos ambientales.

Asimismo, el presidente del Frente de Defensa de Tolconi, Hernan Alcasihuincha, confirmó la participación de los distritos de Chachas, Andagua, Orcopampa, Caylloma, Arcata, Cayarani, Umachulco, sus anexos y comunidades.