Con la finalidad de acelerar el proceso de titulación de diferentes asentamientos de vivienda de la ciudad, el alcalde Víctor Hugo Rivera, manifestó que para este mes se duplicará el personal para la Subgerencia de Asentamientos Humanos y Habilitaciones Urbanas. Este anuncio lo dio durante la entrega del acuerdo de concejo que autoriza el inicio del proceso de saneamiento físico legal de la Asociación de Vivienda Taller La Frontera, en el distrito de Mariano Melgar.

El burgomaestre precisó que esta dependencia municipal pasará de contar con 19 a 40 trabajadores. “Ya hemos autorizado que el personal se duplique y que se amplíen las oficinas y el presupuesto, porque queremos resultados concretos y rápidos para la población”, sostuvo.

Explicó que la duplicación del personal permitirá reducir los tiempos de evaluación y trámite de los expedientes de saneamiento físico legal, atender de manera simultánea a más asociaciones y garantizar mayor presencia técnica en campo, con la finalidad de acelerar los procedimientos de titulación y formalización de predios.

En ese contexto, el alcalde provincial de Arequipa anunció que su gestión prevé concretar en el mes de mayo la entrega del saneamiento físico legal a la asociación mencionada que ha esperado por más de 14 años. Lo que permitirá beneficiar directamente a 364 familias del distrito de Mariano Melgar, quienes podrán avanzar en la obtención de sus títulos de propiedad y gestionar el acceso a servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.

CANDIDATURA

Durante su intervención, el alcalde provincial descartó que vaya a dejar el cargo para postular a otro cargo en las próximas elecciones y que actualmente viene trabajando para lograr la formalización de las diferentes asociaciones.

Durante su discurso también aseguró que el subgerente de esta área, Harry Gomez, culminará sus funciones con la Municipalidad Provincial de Arequipa en el próximo mes de agosto para postular a la alcaldía del distrito de Yura. Cabe resaltar que el funcionario se encuentra afiliado al partido Alianza por el Progreso (APP), el mismo al que pertenece el alcalde provincial.

