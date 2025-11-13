La Fiscalía de Camaná (Arequipa) pidió la detención en flagrancia por un plazo de siete días para Henry Apaclla Ñaupari, de 35 años, chofer de la camioneta que habría colisionado con el bus interprovincial en el accidente ocurrido en el distrito de Ocoña, donde 37 personas perdieron la vida y otras 25 resultaron heridas.

La fiscal Sandra Pérez Infantas presentó la solicitud con el fin de asegurar la presencia del conductor durante las diligencias destinadas a esclarecer las causas del accidente y determinar su situación legal.

El conductor es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas.

De acuerdo con el Ministerio Público, el dosaje etílico realizado a Henry Apaclla Ñaupari arrojó un resultado de 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre.

No obstante, dicha muestra fue tomada seis horas después del trágico accidente, por lo que se solicitaron exámenes complementarios y un análisis retrospectivo del dosaje.

En paralelo, se espera el informe técnico de tránsito que elabora la PNP, el cual permitirá determinar las causas exactas del choque, junto con otras pericias al vehículo y diligencias urgentes.

Según RPP, el chofer estuvo hospitalizado en Camaná bajo custodia policial, pero en las próximas horas será trasladado a la comisaría para continuar con las investigaciones correspondientes.

Por otro lado, el Instituto de Medicina Legal de Camaná avanza con la entrega de los cuerpos, y el proceso se encuentra cerca de completarse, con un 90% de progreso.

Sin embargo, aún permanecen ocho cuerpos a la espera de ser reclamados por sus familiares, quienes llegan desde diversas regiones del sur del país, como Puno, Tacna y Huancayo.