La mañana del último miércoles, los agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Robos de Vehículos (Upirv) de Arequipa procedieron con la incautación de un auto Mazda que estaba reportado como robado y que era utilizado por un alférez de la Policía Nacional que labora en la comisaría de Pampa de Camarones.

Fue precisamente en la dependencia policial del distrito de Sachaca, donde los agentes de la Upirv encontraron estacionado el vehículo con placa BCD-681 en cuyo interior estaba el uniforme del alférez PNP Carlos Minaya Padilla, quien no se encontraba presente al momento de la intervención.

Los efectivos de investigación de robo de vehículos conocieron que la unidad tenía una orden de captura vigente debido a que fue robado en junio en la ciudad de Lima, por lo que llamaron al joven oficial que lo utiliza para que pudiera dar las explicaciones del caso, pero no contestó el teléfono.

ENFERMO

A través de una comunicación telefónica con Correo, el jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides, informó que tras la intervención, supieron que el suboficial había solicitado descanso médico porque presuntamente se encontraba mal de salud y fue por ello que no retornó a la comisaría de Pampa de Camarones.

“Se ha abierto una investigación para esclarecer lo que ha sucedido y establecer responsabilidades. La placa del auto es clonada. El alférez ha pedido un descanso médico particular, pero tendrá que responder por el uso del vehículo. Aquí no vamos a apañar a nadie”, dijo el general Benavides.

El auto fue trasladado a la sede de la Upirv en el distrito de Paucarpata donde se llevan a cabo las investigaciones. Ayer, se abrió la unidad en la que se encontraron las prendas policiales a nombre del policía Carlos Minaya y los agentes confirmaron que la unidad estaba reportada como robada.