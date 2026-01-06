El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 2 impuso una multa de 2 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) a la organización política Podemos Perú por realizar una pinta en un predio de dominio público en Cerro Colorado.

El 27 de noviembre personal de Fiscalización del JEE Arequipa 2 informó de una pinta con la inscripción “Pepe Luna presidente 2026”, la cual se hizo en un muro ubicado en la calle Huallaga, frente al lado lateral derecho del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón.

Esta fiscalización se realizó junto a la subgerente de Catastro, Control Urbano y Espacio Público de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

La funcionaria señaló en el informe que dicho cerco se encuentra en dominio público sin que la entidad otorgara autorización a ninguna organización política para utilizar el cerco para difundir propaganda electoral.

Mediante la Resolución N° 00244-2025-JEE-AQP2/JNE, el órgano electoral impuso la sanción luego de que la agrupación política no presentará apelación alguna y, además, que el 27 de diciembre, un fiscalizador constató que la pinta no fue retirada, pese a que Podemos Perú fue notificado el 5 de diciembre.