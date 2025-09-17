El exalcalde de Arequipa, Yamel Romero Peralta, anunció su participación en las elecciones primarias del Partido Aprista Peruano, con la intención de ser candidato presidencial en las Elecciones Generales 2026.

Yamel Romero se refirió a sí mismo como demócrata, sin embargo, cuestionó las últimas elecciones generales a las que calificó de “fraudulentas” y exigió que para este proceso electoral se hagan públicas las actas. Asimismo, propuso la aplicación del plan Bukele y la eliminación de los gobiernos regionales.

El precandidato señaló que implementará el plan Bukele en el país, el cual consideró que dio resultados positivos en El Salvador, aunque señaló que existen algunas diferencias entre estos países.

Al ser consultado sobre las diferencias ente ambos países, Yamel Romero señaló que “ellos (El Salvador) bailan salsa y nosotros huayno”.

Cabe señalar que Romero ha estado inscrito en 6 organizaciones politicas, la primera de ellas el Apra, tras ello fundó su agrupación Arequipa Primero, por menos de 2 años, pasando por Unión Por el Perú, Renovación Popular, Fuerza Popular, llegando nuevamente al Apra.

Sobre este cambio constante, el exalcalde refirió que lo echaron del Apra en el 2009 para evitar que sea reelegido como autoridad.

“Yo soy de familia Aprista, soy nieto del fundador del Apra en Arequipa y nunca me alejé del psrtido Aprista, me sacaron por mezquindad y envidia”, justificó ante el cambio constante de agrupaciones políticas.

En cuanto a la eliminación de los gobiernos regionales, manifestó que las regiones aún no se conformaron en el país debido a que la conformación de las macro regiones nunca se ejecutó.