El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, exhortó este miércoles al Congreso de la República a mantener y fortalecer la Ley de modernización del sistema de pensiones, aprobada recientemente, señalando que representa un avance histórico para garantizar una vejez digna a millones de peruanos.

“Invoco al Congreso a mantener la ley, a perfeccionarla donde sea necesario, pero sobre todo a no debilitar sus pilares fundamentales. Esta reforma no es un tema solo técnico, es claramente un compromiso con la justicia social, con la equidad y con las generaciones futuras”, enfatizó durante su presentación en la Comisión de Economía.

El titular del MEF reconoció que la norma puede requerir ajustes, entre ellos eliminar la obligatoriedad de los aportes de los trabajadores independientes, permitir retiros adicionales para quienes no hayan aportado en los últimos meses y revisar la prohibición del retiro del 95.5% de los fondos, medida que, según dijo, limita la libertad de decisión de los afiliados.

Asimismo, destacó los avances que introduce la reforma: mayor competencia entre administradoras de fondos, lo que implicará menores costos para los afiliados; una pensión mínima garantizada tanto en la ONP como en las AFP; comisiones ligadas al rendimiento para alinear los intereses de gestores y aportantes; y la posibilidad de libre traslado entre ONP y AFP.

Pérez Reyes también subrayó la ampliación de la cobertura previsional, que permitirá la inclusión de millones de peruanos actualmente fuera del sistema, la extensión del programa Pensión 65 a mayores de 75 años en pobreza no extrema, y la incorporación del aporte por consumo, que entrará en vigencia en 2027.

“ El país hoy ya tiene una reforma que hay que cuidar. Si implica hacer modificaciones, corresponde debatirlas y reconsiderar algunos pilares, pero lo más importante es preservar lo avanzado”, añadió.

