La Contraloría informó que la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar S.A.) no ejecutó la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna dirigida a población vulnerable, lo que ocasionó la devolución de más de S/6 millones al Estado.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 013-2026-2-0263-AOP, la empresa incumplió compromisos asumidos en un convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual tenía como objetivo financiar el abastecimiento de agua potable en zonas urbanas vulnerables de Arequipa.

No obstante, la Contraloría detectó que la gerencia de Operaciones de Sedapar no realizó acciones clave para ejecutar el convenio, como el seguimiento del proyecto, la presentación del plan de trabajo y la información técnica-financiera requerida, pese a reiterados requerimientos del PNSU.

Debido a esta acción, el 18 de diciembre de 2025 la empresa comunicó la decisión de devolver los recursos. Posteriormente, el 23 de enero de 2026, se confirmó la restitución total de S/ 6 147 211, sin que se haya ejecutado ninguna de las actividades previstas durante el año fiscal 2025.

El informe también advierte que funcionarios de la Gerencia de Operaciones, jefatura del Departamento de Logística, así como el auxiliar de servicios y el especialista de contrataciones y compras de Sedapar tenían conocimiento de los recursos transferidos; sin embargo, no adoptaron medidas para cumplir el objetivo del convenio.

Asimismo, el documento fue remitido al directorio de Sedapar para que adopte acciones correctivas y determine las responsabilidades correspondientes.