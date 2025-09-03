El jefe de la Microrred El Pedregal, del distrito de Majes, Edson Roldán Alfaro, informó que el fin de semana se ha reportado un tercer caso altamente sospechoso de tos ferina en un menor de un mes y 20 días. Si bien aclaró que se trata de un caso probable, se ha implementado el plan de contención, desplegando 11 brigadas de vacunación para monitorear toda la zona de la vivienda en un rango de 500 metros.

Informó que los resultados de laboratorio saldrán recién en 15 días, pero se califica como sospechoso, debido a los síntomas presentados como persistente e incontrolable tos (paroxismo), decaimiento, respiración dificultosa, entre otros.

“Son casos probables y estamos actuando como manda la norma. El tercer caso es de un lactante y todavía no ha recibido sus vacunas. Majes bordea los 200 mil habitantes, es de esperar estos casos”, expresó a un medio local.

En cuanto al segundo caso, de una joven de 17 años, también se esperan los resultados de laboratorio. Mientras que en el primer caso, explicó que la situación ha sido controlada. “Ya está fuera de peligro y el resultado de sus familiares salieron negativo. Se recomienda mayor cuidado sobretodo en esta temporada”, dijo.