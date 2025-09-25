Este miércoles 24 de setiembre se realizó la procesión de la Virgen de la Merced por el Día de las Fuerzas Armadas, en el Centro Histórico de Arequipa.

Considerada patrona de las Fuerzas Armadas del Perú, autoridades del Ejército, Fuerza Aérea, la Marina de Guerra del Perú, participaron de esta procesión que empezó al medio día, luego de la misa litúrgica.

Además, estuvieron presentes regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, consejeros regionales; prefecto de Arequipa, Francis Alarcón, altos mandos policiales, y población.

Procesión de la Virgen de la Merced por el Día de las Fuerzas Armadas, en Arequipa. Foto: Correo.

Al respecto, Monseñor Raúl Chau, Obispo Auxiliar, indicó que desde muy temprano se realizó la celebración de la eucaristía, acompañada de autoridades y ciudadanos.

“A nuestra madre que proteja a todos los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú. Sabemos de sus sacrificios y lo que implica vestir el uniforme. Todo lo que han hecho por forjar nuestra nación peruana”, expresó.