La pensión máxima para los jubilados del Sistema Nacional de Pensiones de jubilación e Invalidez del régimen del Decreto Ley N°19990 aumenta en 107 soles a partir del siguiente año. Consecuentemente, los pensionistas que hasta este año recibieron el monto de 893 soles, a partir de febrero cobrarán mil soles.

Según la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con la publicación del Decreto Supremo N°330-2025-EF, del Ministerio de Ecolonomía y Finanzas, los beneficiarios son 237 mil jubilados con pensión definitiva en el país hasta el 31 de diciembre de 2025 y en la región Arequipa suman 35 mil 686 jubilados.

Sin embargo, no todos cobran la pensión más alta. Por lo tanto, los jubilados quienes reciben montos menores, también tendrán un ligero reajuste. Cabe recordar que a través de la Ley N° 32123, el monto mínimo de la pensión aumentó el año pasado de 500 a 600 soles.

Los pensionistas, para acceder a este incremento deben cumplir los requisitos mínimos como 20 años de aportes. Asimismo, los nuevos jubilados ya gozarán de estos aumentos, siendo así una pensión mínima de 600 soles y una máxima de mil soles, según el fondo acumulado y los años de aporte.

La ONP también informó que este reajuste de pensiones se hará efectivo en el desembolso de febrero y no desde enero, considerando que la planilla del siguiente mes ya fue procesada y el pago empezará el 12 de enero de 2026.

Respecto al cronograma de pago correspondiente al mes de febrero de 2026, la ONP programó el desembolso según la letra del apellido: Los pensionistas cuyos apellidos sean de la letra “A” a la “C”, cobrarán el 6 de febrero. Del apellido “D” hacia la “L”, cobrarán el 9 de febrero; de la letra “M” a “Q” lo harán el 10 y finalmente, los apellidos que inicien de la “R” a la “Z” cobrarán el 11 de febrero.

Los pagos se harán a través de sus cuentas o tarjetas, por lo tanto, los pensionistas no deben caer en estafas de ningún tipo.

Según la ONP este incremento de 107 soles a los jubilados significará un presupuesto de 311 millones de soles a la institución para el año 2026.