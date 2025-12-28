Tras más de dos décadas de tradición, la Bajada de Reyes, organizada por la Policía, modificó este año su recorrido y comenzará el 6 de enero desde el distrito de Sachaca, según informó el Brigadier PNP Marco Toni Flores, encargado del nacimiento de la Unidad de Servicios Especiales (USE).

La actividad se iniciará a las 8:00 de la mañana desde la Municipalidad de Sachaca, con el objetivo de descentralizar la celebración y llegar a distintos puntos de la ciudad. Toni Flores explicó que cada año se evalúa un nuevo punto de partida debido a la extensión de Arequipa y al limitado tiempo disponible para cubrir toda la ciudad.

RECORRIDO

Durante la jornada, los Reyes Magos visitarán hospitales como el Honorio Delgado, Goyeneche y establecimientos de EsSalud, donde se entregarán obsequios a niños internados. El recorrido también incluirá la visita a albergues y distritos como Cerro Colorado y Cayma, incorporados este año.

Tras una pausa al mediodía, la comitiva retomará la actividad por la tarde para completar el trayecto previsto. La Bajada de Reyes culminará entre las 18:00 y 19:00 horas en la Plaza de Armas de Arequipa, donde se tiene programado un espectáculo por la llegada de los Reyes Magos.

Se estima que aproximadamente 300 menores hospitalizados recibirán regalos, cifra que se incrementa con los niños que se suman al recorrido.

DATO

En años recientes, la Bajada de Reyes ha contado con la participación de más de 50 efectivos policiales y más de 20 unidades.