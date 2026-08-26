El consejero regional por Caylloma, Osias Ortiz, rechazó que exista un interés político detrás del dictamen que presentó ante el Consejo Regional de Arequipa para reconocer la trayectoria del expresidente regional Juan Manuel Guillén.

La iniciativa fue cuestionada debido a que se presentó días después de que Guillén participara en una actividad del movimiento regional Yo Arequipa, organización por la que Ortiz postula a la alcaldía de Majes.

Ortiz informó que solicitó postergar el reconocimiento para evitar suspicacias durante el proceso electoral. “Hemos oficiado postergar el reconocimiento. Nosotros sí afirmamos y reafirmamos que él es un personaje ilustre que ha aportado a nuestra región, pero no vamos a mancillar esa honorabilidad en las elecciones regionales”, declaró.

El Consejo Regional también recibió un dictamen para declarar de interés la creación de la Escuela Superior de Formación Artística en Majes. Fue sustentada por Percy Murgía, candidato a consejero por Yo Arequipa.

A partir del 4 de septiembre, al menos cuatro consejeros estarán de licencia al ser candidatos en las elecciones.