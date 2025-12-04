El ataúd con el cuerpo de Camanejo Molina Oviedo fue cargado en hombros varios kilómetros para cruzar el puente Ocoña, que permanece bloqueado por mineros informales de la zona de Secocha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel de la provincia de Camaná.

Molina Oviedo falleció en la ciudad de Huarmey, en la región de Áncash, y su último deseo era ser sepultado en su natal Camaná. Sin embargo, amigo y familiares decidieron avanzar por un costado de la fila de vehículos varados en la carretera Panamericana Sur.

La carroza fúnebre que transportaba los restos quedó varada junto a decenas de vehículos, impidiendo el avance hacia el distrito de Samuel Pastor, en la zona La Herradura, donde sus familiares esperan para despedirse y proceder con el entierro.

Entre lágrimas y las protestas de los mineros, cargaron el ataúd en hombros y caminaron varios kilómetros hasta cruzar el puente de Ocoña y seguir el recorrido a Camaná.

Pasajeros de los buses varados y conductores pidieron el ingreso de la Policía Nacional para despejar la vía nacional, considerando que los mineros artesanales radicalizan la medida conforme pasa el tiempo.

Una ambulancia del Centro de Salud de Caravelí, con un paciente a bordo, esperó dos horas para poder pasar el puente Ocoña, que permanece bloqueado por los mineros.

Mientras, personal de la Dinoes se moviliza en dirección al puente Ocoña. Mineros anunciaron que hoy no darían tregua.