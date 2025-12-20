​La Municipalidad Provincial de Arequipa dispondría la colocación de vallas en las áreas verdes de la plaza de Armas de Arequipa durante el 23 y 24 de diciembre, no obstante, tal decisión aún se encuentra en evaluación, según indicó el gerente de Servicio a la Ciudadanía, Carlos Véliz.

“Dependiendo de la conducta, vamos a ver el tema del cuadrilátero, pero los accesos por los portales y la pista va a quedar totalmente libre”, sostuvo. Aunque en Navidad la concentración es menor que en otros días festivos como Halloween, un cierre de la plaza dependerá de la afluencia, con el objetivo de preservar el patrimonio, añadió el funcionario.

En cuanto a otros puntos de concentración, como las calles San Francisco y Mercaderes, se destinarán servidores de la comuna provincial para evitar aglomeraciones.