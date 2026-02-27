En momentos en que Arequipa enfrenta una emergencia por intensas lluvias y huaicos que han dejado viviendas colapsadas y víctimas mortales, el congresista por la región arequipeña Edwin Martínez generó controversia tras publicar un video desde Cajamarca.

Durante la semana de representación, el parlamentario viajó hasta la ciudad de Cajamarca para “atender las necesidades del pueblo”.

No obstante, en las imágenes se le observa bailando y compartiendo con personas del sector. El legislador viste un polo gris, pantalón gris oscuro y botas con rastros de lodo, lo que representaría que estuvo en una zona afectada, pero este registro se da en medio de daños que continúan en la región Arequipa.

El propio congresista acompañó el video con el mensaje: “En Cajamarca no solo escuchamos las necesidades del pueblo, también compartimos sonrisas, música y baile con nuestra gente”.

Este video provocó cuestionamientos, donde ciudadanos expresaron su malestar por la ausencia de la autoridad en la región en un contexto de emergencia. “Sr. Congresista, se olvidó de Arequipa ahora que más lo necesita”, “O sea, Arequipa está en emergencia y él bailando en Cajamarca”, se puede leer algunos de los comentarios.

Como se conoce, varios distritos de la región fueron declarados en emergencia debido a las precipitaciones. Si bien fue uno de los parlamentarios que propuso esta declaratoria, arequipeños continúan siendo golpeados por la tragedia.

Hasta el último reporte, Arequipa registra 6 fallecidos, 4 mil afectados y 103 damnificados.