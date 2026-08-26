El consejero regional por Caylloma, Osias Ortiz, rechazó que exista un interés político detrás del dictamen presentado ante el Consejo Regional de Arequipa para reconocer la trayectoria del expresidente regional Juan Manuel Guillén.

La iniciativa generó cuestionamientos debido a que fue presentada días después de que Guillén participara en una actividad del movimiento regional Yo Arequipa, organización por la cual Ortiz postula a la Alcaldía Distrital de Majes.

Ante las suspicacias generadas por la propuesta, Ortiz informó que solicitó postergar el reconocimiento mientras se desarrolla el proceso electoral.

Osias Ortiz pide postergar reconocimiento a Juan Manuel Guillén

“Hemos oficiado postergar el reconocimiento. Nosotros sí afirmamos y reafirmamos que él es un personaje ilustre que ha aportado a nuestra región, pero no vamos a mancillar esa honorabilidad en las elecciones regionales”, declaró el consejero.

Ortiz sostuvo así que la propuesta responde a la trayectoria de Guillén y negó que su presentación tenga relación con intereses electorales.

El pedido de postergación busca que el reconocimiento no se concrete en medio de los cuestionamientos generados por la participación política de los involucrados.

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Otro dictamen involucra a candidato de Yo Arequipa

El Consejo Regional de Arequipa también recibió un dictamen para declarar de interés la creación de la Escuela Superior de Formación Artística en Majes.

La propuesta fue sustentada por Percy Murgía, candidato a consejero regional por el movimiento Yo Arequipa.

La presentación de ambas iniciativas ocurre en un contexto en el que integrantes del Consejo Regional se preparan para solicitar licencia debido a su participación como candidatos en las elecciones.

Cuatro consejeros estarán de licencia desde septiembre

A partir del 4 de septiembre, al menos cuatro consejeros regionales estarán de licencia debido a que participan como candidatos en el proceso electoral.

La salida temporal de los integrantes del Consejo Regional se produce mientras el organismo mantiene en agenda diferentes iniciativas y dictámenes vinculados con las provincias de Arequipa.

En el caso del reconocimiento a Juan Manuel Guillén, Ortiz aseguró que optó por solicitar su postergación para evitar que la propuesta sea vinculada con la campaña electoral.

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