Arequipa sigue siendo una de las regiones con mayores reportes de posibles conflictos sociales latentes, así lo detalló la Defensoría del Pueblo en su último reporte donde se registra cuatro conflictos sociales y uno de carácter multirregional. De este grupo, tres casos permanecen activos y uno se mantiene en estado latente. La mayoría de conflictos se concentran en el sector minero y en cuestionamientos a la gestión del Gobierno.

Uno de los focos de tensión que más persisten es el proyecto Tía María, operado por la empresa Southern Perú Copper Corporation en la provincia de Islay. Los agricultores de los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón mantienen su rechazo por temor a daños ambientales. La desconfianza histórica sobre el impacto en el ecosistema sigue siendo el motor principal de esta protesta.

DETALLES

Recientemente, el conflicto se activó tras la inclusión de este proyecto en la cartera oficial de inversiones del Ministerio de Energía y Minas. Aunque las protestas del 16 y 17 de diciembre fueron pacíficas, la situación podría agravarse debido a las decisiones de las bases sociales. Los pobladores del valle de Tambo ya anunciaron un paro indefinido para marzo de 2026 si no se revisa la licencia.

En Caravelí, el conflicto en Atico sigue activo por la disputa entre la empresa Intigold Mining y los mineros del grupo Calpa Renace. La tensión subió en 2020 cuando la dueña de la concesión aumentó en 40% las regalías, afectando la economía de los trabajadores. Actualmente, solo el grupo de mineros de Atico Calpa sostiene tener un acuerdo vigente con la empresa para laborar.

El último hecho de violencia se registró en mayo del año pasado, cuando los grupos de Calpa Renace y Atico Calpa se enfrentaron en la Panamericana Sur. Este choque, originado por un bloqueo de vía, dejó ocho Por otro lado, en el distrito de Cahuacho, la minería ilegal es un desafío que persiste desde hace quince años sin tener solución. El alcalde Cahuacho, José Neyra, exige intervención del Gobierno central, la Policía, y el Ministerio de Energía y Minas.