El Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) será escenario del gran partido entre el FBC Melgar contra Universitario de Deportes, líder de la Liga 1. El compromiso está programado para este domingo 14 de setiembre a partir de las 3:00 p.m.

Los rojinegros, con el respaldo de su hinchada, llega con la misión de neutralizar el poder ofensivo de la “U” y sorprender en casa para sumar puntos decisivos en el Torneo Clausura, un partido válido por la jornada 8.

De la mano de Juan Reynoso, el Dominó tiene una esperanza de luchar por el título hasta los últimos minutos. Si bien reveló que no hay bajas, admitió que se trata de un equipo duro.

“Nos enfrentamos a un rival duro que no de gratis ha sido campeón en los dos últimos años y hoy es el mejor del acumulado, eso tiene su dificultad, pero creo que estamos en la capacidad de neutralizar y sorprender”, expresó el técnico en conferencia de prensa del último jueves.

A pesar de que en sus últimos encuentros directos la U tuvo más opciones de dominio, Melgar tiene la confianza de remontar resultados. Su último partido se dio este año en el Apertura, donde los “cremas” vencieron 4-1 en el estadio de Lima. En el 2024, Melgar ganó 1-0 por la fecha 4 del Clausura; y en Apertura, la U ganó por 2-0. En 2023, la U triunfó 1-0 en Clausura, y 1-0 en Apertura.

Melgar llega ocupando el casillero 9 con 9 puntos en Clausura, mientras que en Acumulado suma 40 unidades.

RETO

Universitario llega como un rival sólido, pero en Arequipa el panorama siempre se complica. Melgar confía en neutralizar acciones buscando convertir la UNSA en un fortín y mantener viva la lucha por el Clausura.

Por su parte, la U llega como líder con 15 puntos y en Acumulado suma 54 unidades.