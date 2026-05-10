POR: SARKO MEDINA

Fundador de Ediciones Vicio Perpetuo, ha publicado más de 250 títulos con concepto editorial de libros bonitos y baratos, accesibles para el público mayoritario; prepara también el V Encuentro Iberoamericano - Literatura Eterna en Junio.

Julio César, ¿cómo mantienes ese ritmo de producción? Sí, tenemos ya más de 250 títulos publicados. Nuestro mejor año fue 2024 con 32 títulos nuevos. Nuestra labor es publicar libros del peruano a pie, el que siempre soñó publicar un libro, ese que junta de sol a sol para acariciar su sueño. Nuestra labor no solo se circunscribe a sacar un libro al mercado, sino a difundirlo en todas las plataformas y lograr que cada libro destile y transmita peruanidad. Lo primordial es convertir al libro en agente de cambio. Comenzó como la reunión de 11 amigos que juntaron dinero en pos de un sueño. Somos un conglomerado de casi 50 personas entre dibujantes, correctores, diseñadores, prologuistas y gente que vende en ferias.

Has publicado a Marco Martos, Alonso Cueto, Eduardo González Viaña y Cronwell Jara. ¿Qué buscas en un manuscrito? Hemos tenido el honor de leer a estos autores como lectores y luego disfrutar de su compañía. El autor consagrado significa un reto estar a su altura, pero son en su mayoría empáticos. Hay un grupo de escritores noveles que se muestran como nuevos combatientes en las arenas de la literatura, tímidos, inseguros y celosos de compartir su fuego interno, pero la labor de editor es llevarlos al paraíso como si fuera Virgilio con Dante. No hay que descansar para darles a los lectores nuevas voces, nuevas visiones, grandes proyectos. Una nueva obra es un nuevo camino para conmoverse, soñar y ser feliz.

¿Por qué dejaste de ser poeta y te convertiste en editor? Siempre sigo siendo el poeta de siempre, el que escribía en boletos, en servilletas, en hojas a punto de reciclar. Ahora en mi laptop sigo soñando cada día. Me fascina guiar a jóvenes a que plasmen sus obras en talleres personalizados. Me sigue enamorando cada día más de los libros. Me he convertido en un presidiario 24/7 de lo que es literatura.

¿La industria editorial peruana está excluyendo a los lectores por precios altos? Todo comprador en Perú busca “baratito nomás” o quiere su yapa. Por eso hay libros de 5 soles y el famoso 3x2. Así como el fenómeno Kola Real o la gente del coloso de Gamarra. Lo importante no es ganar en una venta, sino por volumen. El libro debe habitar en cada rincón y cada peruano debe leer sin parar. Tenemos un equipo grande: 30 dibujantes, 7 correctores de estilo, 7 diseñadores, vendedores, prologuistas. Una comunidad de profesionales para producir un libro a precio cómodo.

¿Qué diferencias encuentras entre los lectores limeños y los de provincia? El de Lima solo se pone las pilas en la FIL de Lima; la Feria Ricardo Palma es a veces sí y otras veces no; en las más pequeñas se vende, pero no tanto, y siempre quiere rebajita. Es un mercado de más oferta que demanda. En Arequipa el público es culto y lee bastante; en Cusco hay varios turistas que son los compradores asertivos; Ayacucho es muy cercano a los libros. En el sur, Puno, Moquegua y Tacna tienen excelentes propuestas de ferias. Junín con la FELIZH ha marcado un hito; Ica tiene un regular movimiento. Chimbote es otro bastión. Trujillo es un punto aparte con la capital. Piura impulsa ferias relevantes. Cajamarca anda algo cerrado. En la selva, San Martín es el más persistente en la lucha cultural. La selva sigue en debe. Pasco, Huancavelica, Huánuco siguen impulsando proyectos culturales. Tumbes y Chiclayo tienen iniciativas individuales. Pero desde el 2000 a la actualidad hay más ferias, escritores y lectores; eso hay que impulsar.

PERFIL

Julio César Benavides Parra. Egresado de Comunicación Social (UNMSM, 2002). Fundó los grupos literarios Hojas del Éxodo (2006) y Parnaso Perpetuo (2009). Creó la plaqueta “Vicio Perpetuo” que circuló 10 años (40 ediciones).