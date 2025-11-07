Los futbolistas rojinegros Matías Lazo y Jhonny Vidales, integrantes del club FBC Melgar, fueron convocados a la selección peruana de fútbol que disputará dos partidos amistosos internacionales: el primero ante Rusia, el miércoles 12 de noviembre, y el segundo frente a Chile, el martes 18 del mismo mes.

En la lista de convocados también figura el exjugador de Melgar, Kenji Cabrera, quien actualmente milita en el Vancouver Whitecaps, equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y Canadá. Cabrera ha destacado por su rendimiento constante y su participación en la zona ofensiva de su nuevo club.

Tanto Lazo como Vidales dejaron de entrenar con el conjunto arequipeño debido a que Melgar no jugará las dos últimas fechas del Torneo Clausura, por razones relacionadas con el fixture y el sistema de competencia. Por ello, ambos futbolistas se enfocan en cumplir con los trabajos de la selección nacional.

Una vez más, se confirma que Matías Lazo, de 22 años, se mantiene en el radar del comando técnico como parte del proceso de renovación generacional. En tanto, Vidales ha tenido un año destacado, convirtiéndose en uno de los goleadores del torneo con 19 anotaciones, seis de ellas vistiendo la camiseta rojinegra.

El entrenador interino Manuel Barreto anunció una convocatoria de 33 jugadores, entre los que destacan César Bautista (arquero), Philipp Eisele (defensa), Rafael Guzmán (defensa), Francesco Andrealli (mediocampista) y Jair Moretti (delantero), quienes integran la nueva base del combinado nacional.

Los convocados Lazo, Vidales y Cabrera se reencontrarán el viernes 7 de noviembre en las instalaciones de la Videna, en la ciudad de Lima, donde la selección peruana iniciará sus entrenamientos con miras a los amistosos internacionales.