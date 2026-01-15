El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suscribieron la tarde de este miércoles el convenio del traspaso de recursos para los hospitales Maritza Campos y Camaná, acto que se llevó a cabo en las instalaciones de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) en Lima.

Por su parte, la titular del MEF, Denisse Miralles, recordó que este endeudamiento se gestó meses atrás y cuenta con un cronograma aprobado, el cual debe tener un seguimiento estricto. La transferencia de recursos es por 284,7 millones de soles, de los cuales 167,9 millones serán para el nosocomio de Maritza Campos y 116,7 millones para Camaná.

“Esta inversión es una inversión responsable porque lo que busca es asegurar la culminación de un proyecto que ya se había encontrado en algún momento trunca y estaba generando perjuicio al gobierno regional”, señaló.

De otro lado, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, precisó que se encuentran ahora en el estudio de mercado para realizar la convocatoria respectiva a la empresa encargada de ejecutar y concluir ambos hospitales, con el acompañamiento de la Contraloría General de la República.

Aunque indicó que la ejecución de la infraestructura está considerada para 10 meses, una vez se firme el contrato con el ejecutor se realizará la importación de los equipos médicos, la cual será la que demande mayor tiempo.