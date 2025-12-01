La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) asumirá el proceso de saneamiento físico–legal de siete asentamientos humanos y asociaciones de vivienda, tras la aprobación del concejo municipal con 14 votos a favor y una abstención. El acuerdo permitirá que la comuna ejecute directamente los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para avanzar en la formalización de la propiedad informal.

Los sectores incluidos en este nuevo paquete de saneamiento son la asociación Casa Granja Huerta Nueva Pajonal etapa I, el asentamiento humano Costa Verde San Isidro – La Joya, la asociación de vivienda El Mirador Alto La Cano, la Asociación Frente de Defensa Pueblos Tradicional Yura Viejo, la Asociación de Granjeros Vivienda–Taller “El Sol Brilla para Todos”, la Asociación de Granjeros Casa Huerta Villa Esperanza San José II – La Joya, Nueva Tiabaya de Huayrondo y la Asociación Ampliación Camineros Empleados Mz. X.

El alcalde Víctor Hugo Rivera informó que esta decisión se suma a otros procesos similares ejecutados durante el año. “En tres oportunidades ya hemos asumido competencia para la formalización: 16 pueblos, luego 11 y posteriormente 12; es decir, cerca de 35 pueblos”, mencionó.

TRABAJO

En el caso del paquete más reciente de 16 pueblos, el burgomaestre señaló que allí residen aproximadamente 1.500 familias, mientras que los 11 pueblos anteriores sumaban unas 600 familias.

Rivera adelantó que desde el próximo año la municipalidad iniciará todos los trámites necesarios para concretar el saneamiento físico legal de estas zonas, lo que implica levantamiento catastral, verificación de servicios, control de superposiciones, evaluación histórica de posesión y generación de expedientes para titulación. “El objetivo es que ninguna familia que cumpla los requisitos quede fuera del proceso”, afirmó.

Cabe resaltar que el saneamiento no constituye una entrega inmediata de títulos, sino la habilitación de un camino administrativo que permitirá a los pobladores acceder finalmente a la formalidad. Solo quienes cumplan los criterios de la normativa tendrán acceso al procedimiento.