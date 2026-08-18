Un tramo de seis kilómetros de la Panamericana Sur permanece bloqueado en Arequipa debido a los huaicos y deslizamientos provocados por las intensas lluvias registradas desde el domingo.

La interrupción impide restablecer el tránsito vehicular entre Atico y Ocoña. Los sectores más críticos se encuentran entre los kilómetros 725 y 731, principalmente en Quebrada Honda y La Planchada.

Según información de Provías, en este tramo todavía permanece una importante cantidad de lodo, piedras y vehículos afectados, mientras maquinaria pesada trabaja para retirar el material acumulado.

Provías espera habilitar la Panamericana Sur este martes

Los trabajos se realizan con la finalidad de restablecer el tránsito durante la tarde de este martes 18 de agosto, siempre que las condiciones de la zona permitan completar las labores.

Las tareas de limpieza avanzan desde dos frentes, uno desde el sector de Caravelí y otro desde Camaná.

Inicialmente, alrededor de 32 kilómetros de carretera quedaron obstruidos debido a los deslizamientos y la acumulación de material. Las labores realizadas hasta el momento permitieron reducir la zona bloqueada a unos seis kilómetros.

Maquinaria limpia la Panamericana Sur tras bloqueos en Atico-Ocoña

Vehículos fueron arrastrados por huaicos en La Planchada

En el sector de La Planchada, la fuerza de los huaicos arrastró algunos vehículos, que quedaron parcialmente cubiertos por el lodo.

La interrupción también provocó una extensa fila de unidades. Se estima que existen aproximadamente tres kilómetros de vehículos detenidos a la espera de la reapertura de la Panamericana Sur.

Mientras continúa la emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa tiene previsto trasladarse este martes a la zona para brindar asistencia a pasajeros y conductores varados.

Entre las acciones anunciadas se encuentra la distribución de agua y alimentos a los pasajeros que permanecen en los buses.

Panamericana Sur: Falta limpiar 6 km. Para restablecer el tránsito entre Atico y Ocoña

Llevarán ayuda a familias afectadas por las lluvias

El COER Arequipa también brindará apoyo a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por las precipitaciones.

Para ello, se trasladarán calaminas, plásticos, palas y otras herramientas destinadas a facilitar las labores de protección y limpieza de las propiedades dañadas.

Las autoridades mantienen maquinaria en la Panamericana Sur para intentar recuperar completamente la transitabilidad en el corredor que comunica Atico y Ocoña.

Senamhi advierte vientos y descenso de temperaturas

A la emergencia vial se suman las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó posibles lloviznas en la costa de Arequipa.

Entre el 19 y 20 de agosto también se esperan vientos de hasta 38 kilómetros por hora en Arequipa, Moquegua y Tacna.

En las zonas altoandinas de Arequipa se prevé, además, un descenso de las temperaturas durante las noches del miércoles 19 y jueves 20 de agosto, mientras que los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 45 km/h.

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