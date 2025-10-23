El subgerente de de Gestión De Riesgos De Desastres de la Municipalidad de Arequipa, Diego Ayca, informó que este 31 de octubre se colocarán vallas metálicas alrededor de la Plaza de Armas para evitar el ingreso de personas durante las festividades de Halloween.

El funcionario precisó que el cierre iniciará con el área verde de la plaza desde la madrugada, mientras que a las 16:00 horas se hará lo propio con el contorno de la plaza. El retiro de personas se realizará gradualmente.

La medida se aplica con el fin de proteger el Patrimonio Histórico de Arequipa, teniendo en cuenta que en años anteriores las personas

Adicional a ello, se coordinará con los vecinos del barrio de San Lázaro para tomar decisiones sobre un posible cierre de accesos a este sector.