Por tercera o cuarta vez se registró la rotura de la tubería de la línea de conducción del Plan Maestro, ubicado en el sector del Túnel, a pocos metros del principal canal de riego, en la parte alta del sector de San Gregorio, provincia de Camana.

La rotura de la principal tubería madre provocó que miles de litros de agua potable discurrieran por la vía carrozable, dificultando el normal tránsito vehicular hacia los anexos de Pampata, Characta, Sonay, entre otros ocho sectores, así como el acceso al distrito de Corire y la provincia de Castilla.

Mediante un comunicado, los funcionarios de Sedapar-oficina de Camaná informaron que los pobladores del Cercado, distritos y algunos asentamientos humanos no contarían con agua potable este domingo y mañana lunes, mientras se lleva a cabo el cambio o soldadura de la tubería dañada, presuntamente por un trabajador.

Para mitigar el impacto durante la temporada de verano, Sedapar dispuso la distribución de agua mediante camiones cisterna. Los vecinos del Cercado recibieron el líquido vital en tachos, depósitos, considerando que los restaurantes, hoteles y centros comerciales fueron los más afectados.

Según se informó, la tubería de material de fierro del Plan Maestro habría sido perforada con un taladro durante los trabajos de mejoramiento de la vía San Gregorio-Sahuani-Corire, lo que habría ocasionado la nueva rotura.