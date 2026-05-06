Ruccy Judith Oscco Polar se convierte en la nueva alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Arequipa luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara fundada la vacancia de Víctor Hugo Rivera Chávez, por el denominado caso “Flechita”.

Oscco Polar fue electa primera regidora en 2022 por el movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa, el mismo con el cual Rivera Chávez llegó a ser la máxima autoridad de la provincia. Al ocupar el cargo de teniente alcaldesa, la ley la convoca automáticamente a asumir la alcaldía ante la vacancia del burgomaestre.

Su incursión en política tiene un antecedente familiar: su hermano, Hermes Oscco, también postuló por la misma agrupación regional e intentó sin éxito la alcaldía de Cerro Colorado; sin embargo, a diferencia de él, Ruccy Oscco logró acceder al concejo en la lista oficialista.

Durante la gestión, mantuvo una relación distante con Rivera Chávez, pues en diversas ocasiones se observó que Rivera no la designó en encargaturas del despacho municipal. En su lugar, delegó esta función a otros concejales de confianza; entre ellos Rolando Bedregal.

Precisamente, con Bedregal protagonizó un altercado que derivó en la conformación de una comisión especial. El hecho ocurrió durante los actos conmemorativos del bicentenario de Juan Domingo Zamácola en el distrito de Cayma, un 25 de mayo del 2023, lo que incluyó una presunta agresión. El caso fue materia de evaluación dentro del concejo municipal.

De cara a su nueva gestión, había adelantado que habrá cambios y que su administración no será una continuación de la actual, señalando que convocará a personas que quieran trabajar por Arequipa.

LABOR COMO CONCEJAL Y PLANES

Previo a esta resolución, Oscco había anunciado que estaba preparada para asumir el cargo y dejaría su nombre en alto. “Voy a dejar mi nombre en alto”, señaló.

Sin embargo, su labor como regidora no estuvo exenta de cuestionamientos. La propia Oscco reconoció que en más de tres años de gestión legislativa no logró aprobar ninguna ordenanza de su autoría. Entre sus iniciativas, destacó una propuesta para regular el uso de motocicletas, la cual no prosperó en el concejo, aunque precisó que actualmente mantiene dos proyectos en trámite.

Oscco Polar señaló que su trabajo se habría concentrado principalmente en la fiscalización, labor que ejerció de manera conjunta con las concejales Mayra Sumari y Rocío Mango.

Ruccy Oscco, nacida en Trujillo y criada en Arequipa, se dedicaba a la fruticultura desde 2001 y, según su hoja de vida presentada ante el JNE, no cuenta con estudios superiores.