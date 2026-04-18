Este sábado 18 de abril, Correo llegó hasta el terminal pesquero El Palomar, ubicado en el Cercado de Arequipa, para consultar los precios de los pescados, mariscos y algunas verduras.

Algunos comerciantes confirmaron variación en el costo de algunos productos hidrobiológicos debido a los oleajes en el litoral arequipeño.

Al respecto, el kilo de jurel se expende desde 10.00 soles, bonito entre 5.00 y 6.00 soles, cojinova a 16.00 y 18.00 soles, pejerrey a 24.00 soles, corvina a 35.00 soles, trucha salmón a 2.00 soles y diamante a 22.00 soles.

En cuanto a mariscos, el kilo de calamar se cotiza a 36.00 soles, langostino mediano entre 34.00 y 36.00 soles, conchas de abanico a 60.00 soles (kilo), la mixtura a 40.00 soles, lapa a 50.00 soles, cau cau a 75.00 soles, macha a 40.00 soles, pulpo fresco a 40.00 soles y camarón entre 50.00 y 80.00 soles.

Asimismo, en verduras, el kilo de zapallo a 2.50 soles, tomate a 2.00 soles, choclo desde 3.00 soles y cebolla a 2.50 soles.

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