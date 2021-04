Las anheladas tablets se distribuyen en las zonas rurales de la región Arequipa con la esperanza de que los escolares tengan las mismas oportunidades de educación y comunicación con sus docentes, pero los equipos no serán utilizados en muchas zonas, porque las operadoras no tienen cobertura de internet en la zona.

La directora de la UGEL Caylloma, Marleny Corrales, informó que los equipos llegaron con la línea de Movistar, pero esta operadora no tiene cobertura en algunos distritos del valle del Colca. Mientras que en otras zonas, los servicios de otras operadoras son pésimas.

“Tenemos docentes, por ejemplo, de Pillones que no pueden enviar su plan de trabajo en el sistema y lo tuvieron que hacer a mano y enviarlo en fo to. No se puede trabajar porque la señal es inestable”, dijo.

La distribución de las tabletas tiene un avance del 98% en la zona, pero los directores aún recaban información de los inconvenientes como la falta de cargadores para remitir el informe al Ministerio de Educación.

La situación es similar en las zonas de Pampacolca en la provincia de Castilla, donde los equipos de Bitel no serán utilizados porque no existe cobertura, mientras que en el distrito de Andagua, este problema ocurre con la empresa Movistar.

En Condesuyos el problema es el mismo, el director de esta UGEL, Narcizo Ramírez, informó que la entrega de los equipos a los estudiantes llega al 70% de las 726 que asignaron, pero preliminarmente vieron que son de la empresa Entel y la cobertura del servicio en la zona es pésima.

“Las tabletas se usarán desde el 19 de abril, ahí recibiremos los inconvenientes que tendrán los escolares” , dijo.